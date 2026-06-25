Старобельский колледж после атаки ВСУ принял первые 14 заявлений на поступление

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Первые 14 заявлений на поступление в Старобельский колледж (филиал) Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) после удара ВСУ приняли в рамках вступительной компании 2026 года. Об этом ТАСС сообщила директор колледжа Наталья Момот.
«Подано документов 14 человек. У них только очная форма обучения. Получило консультацию более 20 человек», — отметила директор колледжа.
Она отметила, что несмотря на удар ВСУ, который произошел 22 мая, абитуриенты и родители просят очный формат обучения. По словам директора колледжа, защита дипломов и сдача экзаменов проходят в дистанционном формате.
«Ребята дистанционно заканчивают год. Сдают экзамены, сдают государственную аттестацию, зачеты. Все проходит в этом году дистанционно. Нам очень радостно, что идут абитуриенты и не перестали верить в эту профессию и в обучение в нашем колледже», — отметила Момот.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли комбинированный удар по зданиям Старобельского колледжа. В момент атаки в общежитии находилось 86 человек, 21 из них погибли.