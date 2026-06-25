Старобельский колледж после атаки ВСУ принял первые 14 заявлений на поступление

«Ребята дистанционно заканчивают год. Сдают экзамены, сдают государственную аттестацию, зачеты. Все проходит в этом году дистанционно. Нам очень радостно, что идут абитуриенты и не перестали верить в эту профессию и в обучение в нашем колледже», — отметила Момот.