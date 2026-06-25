Из Сахалина в Хабаровский край доставили самолетом дикобраза и тамарина

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку гребенчатого дикобраза и краснорукого тамарина. В аэропорту Хабаровска животным снова провели ветеринарный контроль. Во время полета они находились в специальных контейнерах, в которых проделаны отверстия для поступления воздуха.