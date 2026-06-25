В городах Арктической зоны России завершился пятый Единый арктический субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Заполярном на субботнике нашли мину времен Великой Отечественной войны, в Мурманской области самым юным волонтером стал годовалый малыш, а в Норильске собрали 480 кг мусора.
«Единый арктический субботник», посвященный послезимней уборке в городах Арктической зоны России, прошёл в 2026 году уже в пятый раз. Локальные субботники, организованные Движением за экологию «Друзья окружающего мира» (ДОМ) и организационно поддержанные Проектным офисом развития Арктики, состоялись в арктических регионах. Всего было организовано 19 акций, в которых приняли участие 548 человек.
«Мы благодарим всех, кто принял участие в субботнике, и радуемся тому, что каждый год к “старичкам” — волонтерам, которые остались с нами еще со времен проекта “Арктический волонтер”, — прибавляются новые города и участники! Благодаря всем вам Арктика становится чище, а экологическая культура в регионах — сильнее», — прокомментировала директор Движения за экологию «Друзья окружающего мира» Елена Коренева.
Рекордсменом по количеству проведенных уборок в этом году стала Мурманская область. Здесь к мероприятиям подключилось больше всего населенных пунктов: Мурманск, Полярный, Спутник, Печенга, Лиинахамари, Заполярный и Никель. В них приняли участие 144 волонтера, которые собрали 158 мешков мусора. Самыми активными участниками оказались жители поселков Спутник, Печенга и Полярный: там волонтеры устроили по два субботника в разные дни.
Спутник.
Как и в прошлом году, звание самого юного участника Единого арктического субботника досталось Мирону из поселка Спутник. Сейчас ему чуть больше года, и он бывает на наших субботниках в сопровождении родителей и двух старших братьев.
Заполярный.
В Заполярном случилась самая необычная и тревожная находка: волонтеры обнаружили снаряд времен Второй мировой войны, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
Мурманск.
Cамая объёмная находка — холодильник — была зафиксирована в Мурманске. Там же обнаружили и самый «музыкальный» мусор — выброшенную электрогитару.
Норильск.
Самый массовый субботник прошел в Норильске: навести порядок после зимы на лыжной базе «Оль-Гуль» пришли 67 человек под предводительством Пломбира — маскота Просветительского центра «Белый мишка».
Волонтеры собрали 480 кг мусора, а после работы отправились на чаепитие с блинами.
Архангельск.
В Архангельске субботник прошел в историческом районе Соломбала. Наводить чистоту здесь пришли люди разных возрастов: активные местные жители, семьи с детьми и волонтеры из других районов.
Северодвинск.
В Северодвинске убирались в Яграх: порядок на берегу Белого моря наводили воспитанники и педагоги Центра содействия семейному устройству «Олененок». Ребята собрали 18 мешков мусора.
Карелия.
Проводили уборку и на другом берегу Белого моря: в карельском поселке Лоухи также устроили серию субботников. Чище стало на берегу вдоль Горелой пристани, в деревне Нижняя Пулонга и возле Красной скалы.
Коми и НАО.
Проводилась уборка и в городах Республики Коми и Ненецкого автономного округа: в Ухте и Нарьян-Маре в субботниках участвовали около 50 человек.
Ямал.
Салехард в этом году обошелся без традиционных шашлыков после субботника, потому что в день уборки начался настоящий шторм, но даже это не помешало волонтерам собрать 10 мешков мусора и убрать одну автомобильную шину.
Единый арктический субботник проводится с 2022 года и ежегодно объединяет волонтеров, общественные организации, представителей бизнеса, органов власти — всех неравнодушных к сохранению природы Арктики. В 2025 году акция охватила 15 населенных пунктов: от Архангельска и Мурманска до Норильска и самого северного участка, Юрюнг-Хаинского наслега в Якутии, где волонтеры выходили на уборку даже по снегу. Общими усилиями участники собрали более 450 мешков мусора весом свыше трех тонн.