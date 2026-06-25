В городах Арктической зоны России завершился пятый Единый арктический субботник

«Мы благодарим всех, кто принял участие в субботнике, и радуемся тому, что каждый год к “старичкам” — волонтерам, которые остались с нами еще со времен проекта “Арктический волонтер”, — прибавляются новые города и участники! Благодаря всем вам Арктика становится чище, а экологическая культура в регионах — сильнее», — прокомментировала директор Движения за экологию «Друзья окружающего мира» Елена Коренева.