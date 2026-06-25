Работник из Хабаровского края получил задержанную выплату

По обращению бывшего работника АО «Ургалуголь» прокуратура Верхнебуреинского района организовала проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что при увольнении гражданину не были произведены выплаты за работу в выходные и праздничные дни. Общая сумма долга перед сотрудником составила 347 тысяч рублей, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.