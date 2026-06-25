25 июня: какой сегодня церковный праздник

25 июня 2026 года, в четверг, православная церковь отмечает день памяти ряда преподобных отцов, а также празднует обретение мощей и второе прославление святой благоверной княгини Анны Кашинской. В этот день церковь вспоминает подвижников из разных эпох и городов христианского мира. Святые дня 25 июня в православной церкви отдают дань памяти преподобных: Преподобный Онуфрий Великий (IV). Один из самых известных отшельников IV века. Покинув монастырь в юности, он провёл в полном уединении 60 лет в Фиваидской пустыне. По преданиям, пропитанием пустыннику служили финиковая пальма и источник воды, а причащал его Ангел. О жизни святого известно благодаря другому монаху, Пафнутию, который встречался Онуфрием незадолго до его кончины и записал его историю жизни аскета. Преподобный Петр Афонский (734). Греческий воин дал обет принять монашество, находясь в сирийском плену. Молитвы к святым помогли ему чудесным образом освободиться. Поселившись на Афоне по воле Богородицы (согласно преданиям), он провёл там более 50 лет в уединении. Считается первым известным афонским отшельником. Также в этот день чтят память других святых: Преподобные Иоанн, Андрей, Ираклемон и Феофил Фиваидские (IV век) — египетские подвижники, прославившиеся своей благочестивой жизнью, посвященной аскезе и молитвам. По преданиям, об их жизни и подвигах стало известно благодаря преподобному Пафнутию, который повстречался с подвижниками и записал их историю. Преподобный Арсений Коневский (1447) — положил начало общежительному монастырю в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Ладожском озере. Преподобный Онуфрий Мальский, Псковский (1492) — согласно православным источникам, основал обитель в честь Рождества Богородицы в Малах, в четырех верстах от Изборска и более 50 верстах от Пскова. Кроме того, чтут память: преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV-XVI вв.), преподобного Стефана Озерского, Комельского (1542), преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561) — учеников святителя Филиппа, митрополита Московского. События дня В этот день совершается память святой благоверной княгини Анны Кашинской. Анна Кашинская — супруга тверского князя Михаила, пережила гибель мужа и сыновей. Приняв монашество, стала образцом терпения и веры. Её гробница в Кашине прославилась чудесами в XVII веке, но канонизация была приостановлена из-за раскола. В 1909 году, состоялось её повторное прославление и установлено повсеместное празднование. 25 июня церковь празднует два важных события, связанных с ней: Обретение и перенесение её святых мощей. Второе прославление.