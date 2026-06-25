Губернатор Травников принял участие в запуске поезда к юбилею ГАИ в новосибирском метро

Такой статус обеспечил Новосибирску внимание со стороны мировых лидеров, и сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали достойное сопровождение таких исторических фигур, как Ричард Никсон, Шарль де Голль и Ким Чен Ир, а также руководителей советского и российского государства. Кроме того, сотрудники ГАИ вносили вклад в проведение масштабных спортивных соревнований, мототехнических мероприятий, ралли-рейдов и вели серьёзную профилактическую работу. Губернатор выразил уверенность, что новый тематический поезд привлечёт внимание как жителей, так и гостей города.