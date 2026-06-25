Губернатор Травников принял участие в запуске поезда к юбилею ГАИ в новосибирском метро

Глава региона отметил, что 90-летняя история ведомства оказалась неразрывно связана с бурным развитием Новосибирска и всей области. На глазах нескольких поколений региональный центр превратился в город-миллионник и крупнейший транспортный узел с интенсивно растущей дорожной сетью и развивающейся технологией управления дорожными потоками.
Такой статус обеспечил Новосибирску внимание со стороны мировых лидеров, и сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали достойное сопровождение таких исторических фигур, как Ричард Никсон, Шарль де Голль и Ким Чен Ир, а также руководителей советского и российского государства. Кроме того, сотрудники ГАИ вносили вклад в проведение масштабных спортивных соревнований, мототехнических мероприятий, ралли-рейдов и вели серьёзную профилактическую работу. Губернатор выразил уверенность, что новый тематический поезд привлечёт внимание как жителей, так и гостей города.
Внутреннее оформление поезда знакомит пассажиров с вехами работы областного ГУ МВД, региональных управления Госавтоинспекции, Центра организации дорожного движения и министерства транспорта.
В церемонии также участвовали начальник регионального главка МВД Андрей Кульков, вице-мэр Новосибирска Евгений Попантонопуло и депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин.
Андрей Кульков подчеркнул, что главная задача проекта заключается не только в демонстрации профессиональных успехов и достижений, но прежде всего в отображении эффективного взаимодействия органов правопорядка и исполнительной власти. По его словам, эта совместная работа направлена на ключевую цель — сохранение жизни и здоровья жителей Новосибирской области.