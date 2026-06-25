Эксперт Подольская назвала причины, по которым пенсионеры продолжают работать

«Первая причина — дефицит социальных контактов. Дом, особенно после выхода на пенсию, становится своеобразной изоляцией. Круг общения сужается до семьи и телевизора. Работа в этом случае выступает мощным компенсаторным механизмом», — сказала Подольская.