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Эксперт Подольская назвала причины, по которым пенсионеры продолжают работать

Они делают это, чтобы избежать дефицита социальных контактов и чувствовать себя востребованными, считает эксперт Президентской академии.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Граждане пенсионного возраста продолжают работать, чтобы избежать дефицита социальных контактов, чувствовать себя востребованными и сохранять когнитивную форму. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Первая причина — дефицит социальных контактов. Дом, особенно после выхода на пенсию, становится своеобразной изоляцией. Круг общения сужается до семьи и телевизора. Работа в этом случае выступает мощным компенсаторным механизмом», — сказала Подольская.

Кроме этого, эксперт подчеркнула, что работа позволяет сохранить когнитивную форму. По словам Подольской, без регулярной интеллектуальной нагрузки мозг начинает стремительно деградировать, а рабочие задачи, даже рутинные, заставляют держать ум в напряжении.

Еще одна причина — чувство востребованности и уважения, добавила эксперт.

«Человеку любого возраста важно знать, что его опыт ценят. Когда молодые коллеги приходят за советом, когда руководство доверяет сложные задачи, пенсионер перестает ощущать себя “выпавшим из жизни”, — сказала Подольская.

Также эксперт отметила, что привычный уклад, дисциплина и финансы также являются стимулами для продолжения рабочей деятельности.