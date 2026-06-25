Еще один долгострой появился в Советском районе Нижнего Новгорода

Объект располагается напротив дома № 37, корп. 1 по улице Ивлиева. Как сообщили в министерстве строительства Нижегородской области, разрешение на строительство было выдано ООО «Нижегородспецстроймонтаж» 24 апреля 2018 года. Возводить парковку начали в 2022 году. К настоящему времени установлен ее каркас. Сейчас работы приостановлены, территория огорожена забором.