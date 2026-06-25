Еще один долгострой появился в Советском районе Нижнего Новгорода

Строительство крытой парковки для легкового транспорта на улице Ивлиева в Советском районе Нижнего Новгорода не ведется в течение длительного времени. Об этом ИА «Время Н» сообщили местные жители.
Объект располагается напротив дома № 37, корп. 1 по улице Ивлиева. Как сообщили в министерстве строительства Нижегородской области, разрешение на строительство было выдано ООО «Нижегородспецстроймонтаж» 24 апреля 2018 года. Возводить парковку начали в 2022 году. К настоящему времени установлен ее каркас. Сейчас работы приостановлены, территория огорожена забором.
По информации регионального Минстроя, срок действия разрешения на строительство истек 24 декабря 2023 году.
«В адрес министерства заявлений о продлении срока действия разрешения на строительство не поступало», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о завершении строительства трех долгостроев в Нижнем Новгороде.