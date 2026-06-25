Благовещенск присоединился к проекту «Паспорт дальневосточника»

В Благовещенске пока идет работа с потенциальными партнерами акции. Как отметили в городской администрации, взаимный турпоток между регионами Дальнего Востока уже вырос на 30 процентов. Благовещенск вместе с Хабаровском, Владивостоком и Биробиджаном, участвует в создании нового круглогодичного маршрута «Восточное ожерелье России».