Благовещенск присоединился к проекту «Паспорт дальневосточника»

Туристы, посещающие благовещенские достопримечательности, смогут получать отметки в специальном «паспорте», копить баллы и обменивать их на сувениры и подарки. Об этом сообщили в мэрии города.
Проект «Паспорт дальневосточника» разработали в Хабаровском крае. Соглашение о присоединению к нему Благовещенска подписали в ходе визита хабаровчан в столицу Приамурья.
Паспорт представляет собой сувенирный буклет. Подробнее о том, как его приобрести, рассказывается на сайте Туристского информационного центра Хабаровского края.
В Благовещенске пока идет работа с потенциальными партнерами акции. Как отметили в городской администрации, взаимный турпоток между регионами Дальнего Востока уже вырос на 30 процентов. Благовещенск вместе с Хабаровском, Владивостоком и Биробиджаном, участвует в создании нового круглогодичного маршрута «Восточное ожерелье России».
«Наш город активно развивается: появляются новые гостиницы, благоустраиваются общественные пространства, создаются современные маршруты. Проект станет дополнительным стимулом для путешественников выбирать Благовещенск, а значит, будет способствовать росту экономики города и повышению его узнаваемости за пределами региона», — считает зам мэра по вопросам экономики Александр Калашников.