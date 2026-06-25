Народный памятник участникам спецоперации открыли в Хабаровске

На центральном кладбище Хабаровска открыли памятник, посвященный погибшим участникам специальной военной операции. Вместе с установленным ранее монументом бойцам ЧВК «Вагнер» он составил мемориальный комплекс, увековечивший память о героях СВО.
Мемориал установлен на Аллее славы 20-го сектора кладбища. Работа над ним началась в 2024 году, когда был сформирован фундамент. Два года шло обсуждение макета памятника, авторы предложили десять вариантов. После уточнения деталей и внесения поправок в эскизы было решено установить памятник по проекту почётного архитектора России Владимира Хахаева.
В проёме расколотой ударом орудия стены устремляются в небо журавли — отсылка к песне на стихи Р. Гамзатова, в которой эти птицы стали символом душ погибших солдат. Пилоны памятника несут флаг Российской Федерации и стихотворные строки народного поэта полковника Анатолия Давыдова. В расколе между ними установлена гильза с землёй, собранной в зоне проведения специальной военной операции. Прообразом фигуры воина, вечно стоящего на страже, стал герой СВО командир разведывательной роты гвардии капитан Антон Бучнев, трижды кавалер ордена Мужества, погибший при выполнении боевых задач на Донбассе.
Памятник установлен по инициативе семей участников специальной военной операции. Значительную сумму на его создание собрали благодаря пожертвованиям хабаровчан.
На торжественной церемонии открытия присутствовали мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, представители командования Восточного военного округа, представители силовых ведомств, РПЦ, участники боевых действий, члены ветеранских организаций, семьи погибших военнослужащих.
Сергей Кравчук подчеркнул, что создание памятника необходимо, прежде всего, живым, для которых мемориал станет местом поклонения, сохранения памяти о героизме защитников Отечества.