Народный памятник участникам спецоперации открыли в Хабаровске

В проёме расколотой ударом орудия стены устремляются в небо журавли — отсылка к песне на стихи Р. Гамзатова, в которой эти птицы стали символом душ погибших солдат. Пилоны памятника несут флаг Российской Федерации и стихотворные строки народного поэта полковника Анатолия Давыдова. В расколе между ними установлена гильза с землёй, собранной в зоне проведения специальной военной операции. Прообразом фигуры воина, вечно стоящего на страже, стал герой СВО командир разведывательной роты гвардии капитан Антон Бучнев, трижды кавалер ордена Мужества, погибший при выполнении боевых задач на Донбассе.