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Трамп: Европейские союзники по НАТО подвели США в конфликте с Ираном

Европейские союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) подвели Вашингтон во время войны с Ираном. Об этом в среду, 24 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Европейские союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) подвели Вашингтон во время войны с Ираном. Об этом в среду, 24 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В ходе встречи с генеральным секретарем военно-политического блока Марком Рютте, трансляцию которой вел Белый дом, политик подчеркнул, что помощь НАТО «совсем не была нужна».

— Но было бы хорошо, если бы они сказали: «Мы хотим помочь». Они так не сказали это, — высказался президент США.

Он добавил, что решение властей Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ не оказывать помощь в конфликте с Исламской Республикой разочаровало администрацию Белого дома.

— Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. Мы были разочарованы Германией и Францией, — подытожил Трамп.

До этого эксперт Алексей Юрк заявил, что создание рабочих групп между США и Ираном по урегулированию ближневосточного конфликта не означает близости сторон к достижению соглашения.

Ранее президент США также поблагодарил лидера России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтральный курс стран во время войны США и Израиля с Ираном.

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