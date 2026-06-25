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Посольство РФ в Венесуэле выясняет информацию о пострадавших россиянах

Диппредставительство сообщило, что поддерживает постоянный контакт с властями республики и гражданами РФ, находящимися на территории страны.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение произошло в Венесуэле, российское диппредставительство выясняет, пострадали ли из-за него граждане РФ.

«Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации выясняется. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В посольстве добавили, что из-за землетрясения пострадавших среди сотрудников диппредставительства и членов их семей нет. «Разрушений на территории российской дипмиссии не имеется», — отметили там.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке специалистов Геологической службы США, вероятно высокое число жертв и разрушения.

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