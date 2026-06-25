Красноярцам рассказали, как избежать пищевых отравлений в жару

Размораживать продукты рекомендуют в холодильнике, а не при комнатной температуре. Для сырых продуктов нужно использовать отдельные ножи и разделочные доски, а готовые блюда класть только в чистую посуду. Мясо, птицу, яйца и морепродукты необходимо тщательно прожаривать или проваривать. Салаты, студень и заливные блюда лучше готовить небольшими порциями, чтобы не хранить остатки больше суток.