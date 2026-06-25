Красноярцам рассказали, как избежать пищевых отравлений в жару

В жаркую погоду возрастает риск инфекционных заболеваний и пищевых отравлений из-за некачественных продуктов. Жителям края напомнили основные правила безопасности. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Специалисты советуют покупать продукты только в санкционированных местах торговли. При выборе нужно проверять сроки годности, условия хранения и целостность упаковки. Скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильных витринах с термометрами. От замороженных продуктов с признаками повторной заморозки лучше отказаться.
Сырое мясо, птицу и морепродукты при покупке и хранении нужно держать отдельно от других продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Дома скоропортящиеся продукты, пирожные и торты с кремом нужно сразу убирать в холодильник. Готовые блюда и салаты не стоит оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.
Размораживать продукты рекомендуют в холодильнике, а не при комнатной температуре. Для сырых продуктов нужно использовать отдельные ножи и разделочные доски, а готовые блюда класть только в чистую посуду. Мясо, птицу, яйца и морепродукты необходимо тщательно прожаривать или проваривать. Салаты, студень и заливные блюда лучше готовить небольшими порциями, чтобы не хранить остатки больше суток.
Также специалисты не советуют смешивать свежеприготовленную еду с остатками предыдущего дня. Вчерашнюю пищу перед употреблением нужно прокипятить или прожарить. Кроме того, важно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, а также тщательно промывать овощи и фрукты.
При появлении признаков заболевания нужно обратиться за медицинской помощью.