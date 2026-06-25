Не о блокировке Telegram: Wylsacom раскрыл смысл своего вопроса Путину

Напомним, блогер обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре прошлого года с вопросом о том, вытеснит ли национальный мессенджер MAX все зарубежные альтернативы. Президент ответил, что платформа будет развиваться, но это в рамках рыночной конкуренции, которая необходима таким сервисам. А ещё Wylsacom попросил российского лидера подписаться на его канал в MAX.