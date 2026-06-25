Бразилия вошла в одну половину сетки плей-офф ЧМ с Аргентиной

Бразилия и Аргентина попали в одну половину сетки плей-офф ЧМ-2026. В матче III тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 и обеспечила себе выход в плей-офф.