Грабили, разрывали могилы: военный рассказал о кошмаре ВСУ в Константиновке

Боевики ВСУ в Константиновке в отношении мирных граждан устраивали террор, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он привёл свидетельства жителей города, которым удалось покинуть зону боевых действий. По их словам, до прихода российской армии украинские солдаты занимались мародёрством, были случаи насилия и актов вандализма в отношении памятников и кладбищ.
«Я разговаривал с двумя мужчинами, беженцами из Константиновки, которые рассказали о том, что боевики ВСУ пьянствовали, грабили, насиловали, уничтожали памятники архитектуры, дошли до того, что даже кресты на кладбищах валили», — рассказал Матвийчук.
Эксперт предположил, что преступные действия украинских подразделений были продиктованы ощущением безнаказанности и скорым крахом.
«Это банда, которая реально была обречена на поражение, и они творили беспредел», — резюмировал Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что российские подразделения завершили оперативное окружение Константиновки, в городе идут уличные бои и плановая зачистка кварталов. По его данным, находящаяся в городе группировка ВСУ деморализована, украинские военнослужащие проклинают своих командиров.