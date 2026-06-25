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Грабили, разрывали могилы: военный рассказал о кошмаре ВСУ в Константиновке

Военный эксперт Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о том, что творили в отношении жителей Константиновки боевики ВСУ. Полковник привел свидетельства граждан.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ в Константиновке в отношении мирных граждан устраивали террор, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он привёл свидетельства жителей города, которым удалось покинуть зону боевых действий. По их словам, до прихода российской армии украинские солдаты занимались мародёрством, были случаи насилия и актов вандализма в отношении памятников и кладбищ.

«Я разговаривал с двумя мужчинами, беженцами из Константиновки, которые рассказали о том, что боевики ВСУ пьянствовали, грабили, насиловали, уничтожали памятники архитектуры, дошли до того, что даже кресты на кладбищах валили», — рассказал Матвийчук.

Эксперт предположил, что преступные действия украинских подразделений были продиктованы ощущением безнаказанности и скорым крахом.

«Это банда, которая реально была обречена на поражение, и они творили беспредел», — резюмировал Матвийчук.

Ранее Матвийчук сообщил, что российские подразделения завершили оперативное окружение Константиновки, в городе идут уличные бои и плановая зачистка кварталов. По его данным, находящаяся в городе группировка ВСУ деморализована, украинские военнослужащие проклинают своих командиров.