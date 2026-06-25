Грабили, разрывали могилы: военный рассказал о кошмаре ВСУ в Константиновке

«Я разговаривал с двумя мужчинами, беженцами из Константиновки, которые рассказали о том, что боевики ВСУ пьянствовали, грабили, насиловали, уничтожали памятники архитектуры, дошли до того, что даже кресты на кладбищах валили», — рассказал Матвийчук.