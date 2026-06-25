В Красноярском крае появится кластер беспилотных технологий

Горнодобывающий кластер создадут на базе Заполярного университета и Лесосибирского техникума при поддержке «Норникеля». Компания направит 75 млн рублей на оборудование, ещё 70 млн выделит краевой бюджет. В Норильске откроют первый цех 3D-печати металлом, где студенты будут изучать цифровые модели реальной техники с рудников.