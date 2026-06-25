В Красноярском крае появится кластер беспилотных технологий

В Красноярском крае расширяют проект «Профессионалитет для всех» — подписаны соглашения о создании ещё трёх образовательных площадок. Новые кластеры займутся подготовкой кадров в сфере беспилотных технологий, автоматизации производства и горной добычи.
Кластер «Цифровые беспилотные технологии» объединит четыре учебных заведения, где с сентября начнут готовить 175 специалистов для лесной, геологической, строительной и энергетической отраслей. Партнёрами выступят лесничества и профильные компании.
Кластер «Автоматизация производства» развернут на базе двух техникумов и колледжа. Здесь будут обучать робототехнике, аддитивным технологиям и цифровой трансформации. Индустриальными партнёрами стали «Красмаш», «Решетнёв», «Бирюса» и другие крупные предприятия.
Горнодобывающий кластер создадут на базе Заполярного университета и Лесосибирского техникума при поддержке «Норникеля». Компания направит 75 млн рублей на оборудование, ещё 70 млн выделит краевой бюджет. В Норильске откроют первый цех 3D-печати металлом, где студенты будут изучать цифровые модели реальной техники с рудников.
Всего с 1 сентября по 48 обновлённым программам в девяти кластерах края начнут обучение 1350 студентов. Проект реализуется по поручению губернатора Михаила Котюкова.