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Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов впервые с февраля 2026 года

Цена нефти Brent продолжила падение и опустилась до 72,89 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель впервые с 27 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04:01 по московскому времени котировки Brent снижались на 1,02%, достигнув уровня 72,99 доллара за баррель. Позднее падение продолжилось.

К 04:21 по московскому времени цена североморской нефти составила 72,89 доллара за баррель. Это на 1,15% ниже уровня предыдущего закрытия торгов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп примет решение о возможном смягчении санкций против нефти РФ с учетом динамики мировых цен на энергоносители. Он добавил, что если тенденция по снижению цен сохраниться, глава Белого дома обязательно учтет это при принятии решения.

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