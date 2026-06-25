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За сутки в Красноярском крае ликвидировано 22 пожара, спасен пенсионер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 22 пожара на территории Красноярского края. На одном из происшествий был спасен человек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 22 пожара на территории Красноярского края. На одном из происшествий был спасен человек.

Так, в поселке Курагино произошел пожар, сгорели хозяйственные постройки, кровля и стена жилого дома. Из горящего строения сотрудники пожарной охраны спасли собственника дома — пенсионера. Мужчина не пострадал.

Еще один крупный пожар произошел в селе Ермаковское. Там огонь уничтожил веранду и крыши двух хозяйственных построек. Кроме того, повреждения получили кровля жилого дома, навес и гараж. Общая площадь пожара составила 239 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в МЧС по краю.

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