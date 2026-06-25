USGS: Количество жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тысяч

По данным ведомства, шансы того, что количество жертв окажется на уровне от 100 до 1 000 человек составляет лишь три процента, от тысячи до 10 тысяч — 22 процента.
При этом USGS полагает, что с вероятностью в 30 процентов человеческие жертвы из-за землетрясения превысят 100 тысяч человек.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 60 километрах к северо-западу от Валенсии с населением в 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения. Кроме того, в районе Сан-Бернардино обрушилось одно из жилых многоэтажных зданий.
В конце мая у юго-восточного побережья Камчатки также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок был зарегистрирован в 23:31. Очаг залегал на глубине 53 километров.