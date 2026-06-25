Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевой лазер может появиться на Украине: стало известно о новых опытах

Пентагон провел испытания лазерного и микроволнового оружия впервые в присутствии руководителей ведомства. Военный эксперт Кнутов допустил, что Вашингтон может поставить это оружие на Украину для испытаний. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты могут передать Украине лазерное оружие для его испытания в реальных боевых действиях. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее портал Axios писал, что руководители Пентагона, включая его главу Пита Хегсета, впервые лично наблюдали за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико.

«Развитие лазерной техники, оружия на новых физических принципах является приоритетом во всем мире. Наиболее быстрое развитие получают именно боевые лазеры и электромагнитные пушки. Поэтому вероятно, что такое оружие может быть направлено на Украину для проверки его возможностей в условиях реальных военных действий», — отметил Кнутов.

Он обратил внимание, что боевые лазеры уже применялись на Ближнем Востоке. Два эсминца, присутствующих в регионе, оснащены таким оружием.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше