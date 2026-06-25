Боевой лазер может появиться на Украине: стало известно о новых опытах

Соединенные Штаты могут передать Украине лазерное оружие для его испытания в реальных боевых действиях. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее портал Axios писал, что руководители Пентагона, включая его главу Пита Хегсета, впервые лично наблюдали за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико.
«Развитие лазерной техники, оружия на новых физических принципах является приоритетом во всем мире. Наиболее быстрое развитие получают именно боевые лазеры и электромагнитные пушки. Поэтому вероятно, что такое оружие может быть направлено на Украину для проверки его возможностей в условиях реальных военных действий», — отметил Кнутов.
Он обратил внимание, что боевые лазеры уже применялись на Ближнем Востоке. Два эсминца, присутствующих в регионе, оснащены таким оружием.