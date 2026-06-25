Боевой лазер может появиться на Украине: стало известно о новых опытах

«Развитие лазерной техники, оружия на новых физических принципах является приоритетом во всем мире. Наиболее быстрое развитие получают именно боевые лазеры и электромагнитные пушки. Поэтому вероятно, что такое оружие может быть направлено на Украину для проверки его возможностей в условиях реальных военных действий», — отметил Кнутов.