В аэропорту Красноярск изменятся правила паспортного контроля для иностранных граждан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июля 2026 года в аэропорту Красноярск начнут действовать обновленные правила прохождения паспортного контроля для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Изменения вводятся в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1510.
В связи с нововведениями процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно, предупреждают в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт заранее, чтобы спокойно пройти все формальности и избежать возможных задержек при оформлении на рейс.
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