Взрыв в гаражах: военный раскрыл причину мощной детонации под Днепром

«Павлоград — это мощный промышленный кластер, там есть производство боеприпасов, химическая промышленность… Если один из этих заводов накрыли, это очень хорошо. Потому что это действительно стержневой город на направлении, там, где наши сейчас воюют», — заявил эксперт.