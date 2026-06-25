В Павлограде Днепропетровской области прозвучал мощный взрыв, который сопровождался вторичной детонацией. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какой объект ВСУ мог попасть под удар.
Как сообщалось, по данным военных пабликов, после происшествия окрестности засыпало неразорвавшимися 155-мм снарядами и поднялся огромный черный столб дыма.
Дандыкин отметил, что Павлоград является одним из ключевых логистических и производственных центров для ВСУ на днепропетровском направлении, поэтому удары по объектам этого населенного пункта наносятся регулярно.
«Павлоград — это мощный промышленный кластер, там есть производство боеприпасов, химическая промышленность… Если один из этих заводов накрыли, это очень хорошо. Потому что это действительно стержневой город на направлении, там, где наши сейчас воюют», — заявил эксперт.
Дандыкин обратил внимание на тактику маскировки производств, которую использует противник. Кадры с места событий показывают, что взрыв произошел, что взрыв произошел в районе, где есть жилые дома. Эксперт объяснил, что подобное размещение военных объектов в гражданской застройке является намеренной и давней практикой киевского режима.
«Они военные объекты размещают и в гаражах, и везде. В фурах гражданских с овощами. Это давнишняя история, известная еще с начала СВО. Поэтому это очевидно», — сказал Дандыкин.
Он добавил, что замаскированная цель могла быть выявлена непосредственно разведкой РФ или агентурой, действующей в Павлограде.
Ранее Дандыкин рассказал, откуда запускали беспилотники на Московский регион и Севастополь. Как сообщалось, российские военные сорвали операцию украинских боевиков по наступлению на Крым. Преступный план киевский режим должен был реализовать 22 июня — в День памяти и скорби и день начала Великой Отечественной войны.