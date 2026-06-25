Власти Великобритании хотят продать российскую нефть с захваченного танкера Smyrtos

Власти Великобритании намерены продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в издании The Telegraph, ссылаясь на местных чиновников.
По их словам, сырье на борту судна теперь по закону принадлежит им, поэтому правительство Британии может использовать его по своему усмотрению.
В материале также добавили, план Лондона пока находится на начальной стадии. Рассматривается вариант перечисления денег Киеву напрямую или же приобретение на эти средства военной техники для ВСУ.
Сам же танкер после завершения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью отправят обратно в Россию.
Тем временем власти Великобритании расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали Яндекс банк, WB банк и «Росгосстрах». Помимо этого, в списки внесли банки «Вятич» и «Еврофинанс Моснарбанк».
Кроме того, ранее Британия и Польша в рамках подписанного соглашения по безопасности назвали Россию «наиболее серьезной угрозой» своей безопасности и выразили намерение бороться с ней.