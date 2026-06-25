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«Тревожная ситуация»: в Венесуэле после землетрясения обрушились дома

Глава МВД Венесуэлы сообщил об обрушении домов при землетрясении.

Источник: Комсомольская правда

В результате мощного землетрясения в Венесуэле обрушились несколько зданий, жилых домов и других построек. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира страны Диосдадо Кабельо.

«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — сказал министр в эфире государственного телеканала VTV.

Кабельо отметил, что для ликвидации последствий землетрясения мобилизованы экстренные службы, подразделения гражданской обороны, пожарные расчеты, полиция и добровольцы. После подземных толчков многие жители покинули свои дома и вышли на улицы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венесуэле было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Экономический ущерб от произошедшего может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Число жертв землетрясения может достигать 100 тысяч человек.

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