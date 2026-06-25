В Красноярском крае женщина высудила восьмикратную стоимость дефектной запчасти

В этом ей помогли специалисты красноярского Роспотребнадзора, которые бесплатно взяли на себя юридическую поддержку. Суд внимательно разобрал дело и встал на сторону потребителя. В итоге предпринимателя обязали выплатить почти 157 тысяч рублей. В эту сумму вошли полная стоимость генератора — 19 900 рублей, неустойка в размере 79 386 рублей, компенсация морального вреда — пять тысяч рублей, штраф — 52 293 рубля и еще 300 рублей в счет прочих убытков. Таким образом, общая компенсация почти в восемь раз превысила первоначальную цену запчасти. Решение суда уже вступило в силу.