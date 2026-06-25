В Красноярском крае женщина высудила восьмикратную стоимость дефектной запчасти

Жительница Красноярского края высудила компенсацию, в восемь раз превышающую цену бракованной запчасти, которую ей продали. Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре 25 июня.
В ноябре 2025 года женщина из села Кожаны купила в красноярском автомаркете новый генератор для своей машины. Запчасть обошлась ей в 19 900 рублей, и продавец установил на нее гарантию сроком полгода. Однако уже через пять дней после покупки автомобилистка обнаружила неисправность: на холостых оборотах генератор не давал заряда. Этот дефект позже подтвердили специалисты независимой экспертной организации.
Покупательница попыталась решить вопрос мирно: она обратилась к владельцу торговой точки, в которой сделала неудачную покупку. Она выдвинула предпринимателю требование: расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако продавец ответил отказом. Он заявил, что женщина не предоставила документов о квалифицированной установке генератора на автомобиль, а также не приложила лицензии и сертификаты экспертной компании, проводившей проверку. После этого автолюбительница решила искать справедливости в суде.
В этом ей помогли специалисты красноярского Роспотребнадзора, которые бесплатно взяли на себя юридическую поддержку. Суд внимательно разобрал дело и встал на сторону потребителя. В итоге предпринимателя обязали выплатить почти 157 тысяч рублей. В эту сумму вошли полная стоимость генератора — 19 900 рублей, неустойка в размере 79 386 рублей, компенсация морального вреда — пять тысяч рублей, штраф — 52 293 рубля и еще 300 рублей в счет прочих убытков. Таким образом, общая компенсация почти в восемь раз превысила первоначальную цену запчасти. Решение суда уже вступило в силу.