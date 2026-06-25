На Обходе Красноярска закапывают подземный переход

«Дорожники уже полностью завершили монтаж и гидроизоляцию подземного пешеходного перехода. Сейчас специалисты завершают его засыпку, после чего приступят к устройству слоев дорожной одежды и восстановлению трассы над ним, а также к внутренним отделочным работам», — рассказали в КрУДор и поделились кадрами с места.