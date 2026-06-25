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На Обходе Красноярска закапывают подземный переход

На Обходе Красноярска продолжается реконструкция транспортной развязки.

На Обходе Красноярска продолжается реконструкция транспортной развязки. В настоящее время там завершается засыпка смонтированного подземного перехода от Новалэнда к Солонцам, устройство земполотна шлюза и разворотной петли.

«Дорожники уже полностью завершили монтаж и гидроизоляцию подземного пешеходного перехода. Сейчас специалисты завершают его засыпку, после чего приступят к устройству слоев дорожной одежды и восстановлению трассы над ним, а также к внутренним отделочным работам», — рассказали в КрУДор и поделились кадрами с места.

Также продолжаются работы по устройству выезда из поселка Солонцы на трассу и разворотной петли по направлению с Северного шоссе на проспект Котельникова. Там почти создали новое земельное полотно.

В скором времени дорожники приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего установят новые знаки и нанесут разметку.

Напомним, работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подрядчик — ООО «НБС-Сибирь». Завершить реконструкцию Обхода Красноярска планируется осенью 2027 года.