«Смокинг на свадьбу, костюм на работу»: красноярцам объяснили тонкости подбора мужского образа по дресс-коду

Мужчинам из Красноярска объяснили, как правильно выбирать классический образ для торжественных событий и деловых встреч. Для каждого повода существует свой регламент, нарушение которого может испортить общее впечатление о человеке.
Главный критерий здесь — уместность. Основное правило простое: строгий деловой костюм предназначен исключительно для работы и деловых встреч. Приходить в нем на свадьбу неуместно. Для вечерних событий и дресс-кода Black Tie подходит смокинг с шелковыми лацканами и бабочкой.
Не менее важны детали и пропорции. У правильного пиджака или смокинга ширина лацкана должна быть не меньше 10 сантиметров — это создает стильный, мужественный силуэт. Под него подбирается классическая сорочка с воротником шириной от 8−8,5 сантиметров. Чтобы образ выглядел законченным, вещь должна сидеть безупречно, поэтому классика всегда требует точной подгонки по фигуре.
Подобрать безупречный образ красноярцы могут в Circle Boutique. Салон работает в Красноярске с 2012 года и предлагает коллекции лучших брендов из Италии, Португалии, Голландии и Испании. Помимо готовых моделей, здесь доступен индивидуальный пошив MTM (Made-to-Measure). Клиент может сам выбрать ткань, настроить ширину лацканов, форму карманов и другие детали, а портной выполнит финальную подгонку точно под параметры владельца.
Бутик Circle Boutique находится в Красноярске на ул. Карла Маркса, 73А и открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. Ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке.
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