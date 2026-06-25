«Смокинг на свадьбу, костюм на работу»: красноярцам объяснили тонкости подбора мужского образа по дресс-коду

Не менее важны детали и пропорции. У правильного пиджака или смокинга ширина лацкана должна быть не меньше 10 сантиметров — это создает стильный, мужественный силуэт. Под него подбирается классическая сорочка с воротником шириной от 8−8,5 сантиметров. Чтобы образ выглядел законченным, вещь должна сидеть безупречно, поэтому классика всегда требует точной подгонки по фигуре.