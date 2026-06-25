Первая «умная» спортплощадка открылась в Переяславке района имени Лазо

В рабочем поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края введена в эксплуатацию первая в районе «умная» спортивная площадка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она построена в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
Многофункциональный комплекс включает огороженное футбольное поле с воротами, стойки для волейбола и баскетбола, зрительские трибуны, а также тренажеры, оснащенные QR-кодами. С их помощью пользователи могут перейти к видеоинструкциям по упражнениям — на площадке обеспечен доступ к интернету. Комплекс пригоден и для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
С открытием площадки жителей поздравила первый заместитель министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева. Она назвала событие новым шагом в развитии спортивной жизни муниципалитета и выразила уверенность, что комплекс станет востребованным «тренажерным залом под открытым небом».
Тренер футбольного клуба «Спарта» Анатолий Велигоцкий отметил удобство искусственного покрытия для отработки техники ударов. Представитель общественного совета при краевом минспорта Дмитрий Кондрашов протестировал QR-коды и подчеркнул, что площадка привлекает детей, а вслед за ними и родителей, что способствует массовости спорта.
Кульминацией открытия стал символический первый удар по мячу почетных гостей, который принял юный вратарь команды «Спарта» Макар Лабзин.
Развитие инфраструктуры продолжается. В 2026 году, объявленном в Хабаровском крае Годом спорта, в районе имени Лазо установят еще две площадки ГТО: в школах сел Могилевка и Переяславка.
Район имени Лазо — один из самых спортивных в крае: систематически физкультурой и спортом здесь занимаются более 21,4 тыс. человек, или почти 63% местного населения. Здесь работают 140 спортивных сооружений, около 7 тыс. жителей профессионально тренируются по 22 видам спорта.
Всего в крае появится 25 новых уличных спортобъектов: 8 малых площадок ГТО и 4 «умные» площадки. Еще 13 спортивных площадок построят при поддержке крупных банков.