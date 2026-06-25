Первая «умная» спортплощадка открылась в Переяславке района имени Лазо

Многофункциональный комплекс включает огороженное футбольное поле с воротами, стойки для волейбола и баскетбола, зрительские трибуны, а также тренажеры, оснащенные QR-кодами. С их помощью пользователи могут перейти к видеоинструкциям по упражнениям — на площадке обеспечен доступ к интернету. Комплекс пригоден и для подготовки к сдаче нормативов ГТО.