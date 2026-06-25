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В ЕАО 29 июня пройдёт приём у Дальневосточного транспортного прокурора

В ЕАО приём у транспортного прокурора состоится 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

29 июня 2026 года в городе Облучье (ЕАО) Дальневосточный транспортный прокурор Александр Воронин проведёт выездной приём граждан и представителей бизнеса. Приём будет проходить с 12:00 до 13:00 в администрации Облученского муниципального района по адресу: г. Облучье, ул. Тварковского, д. 8., сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На приёме можно озвучить вопросы, связанные с работой транспорта (воздушного, водного, железнодорожного), соблюдением таможенного законодательства, а также с деятельностью правоохранительных органов на транспорте — в том числе в рамках доследственных проверок и расследования уголовных дел.

При посещении приёма требуется предъявить паспорт.

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