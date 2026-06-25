В ЕАО 29 июня пройдёт приём у Дальневосточного транспортного прокурора

На приёме можно озвучить вопросы, связанные с работой транспорта (воздушного, водного, железнодорожного), соблюдением таможенного законодательства, а также с деятельностью правоохранительных органов на транспорте — в том числе в рамках доследственных проверок и расследования уголовных дел.