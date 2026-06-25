Проспект в честь юбилея Победы появился в Кировском округе Омска

Новая магистраль берет свое начало от Ленинградского моста и протянулась до круговой развязки на пересечении с улицами Суворова, Енисейской и шестидесяти лет Победы. Инициатива по присвоению проспекту названия восьмидесятилетия Победы исходила от ветеранских объединений. Городские власти подготовили соответствующий проект с учетом положительного заключения топонимической комиссии, после чего народные избранники единогласно поддержали данное историческое решение.