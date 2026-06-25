Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июня

День Близнецов будет насыщен событиями, хотите вы этого или нет. Не тратьте время на размышления о прошлом, оно уже не изменится, лучше включайтесь в поток дел, чтобы ничего не пропустить. Уделите внимание себе, займитесь спортом, особенно на свежем воздухе. Вам на многое хватит времени благодаря небывалой продуктивности. Можете составить компанию другу — вместе проще и веселее.