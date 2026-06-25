Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июня

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 25 июня 2026 года.
Овнам крайне важно сохранять свое хрупкое спокойствие, чтобы избежать серьезных неприятностей. Не позволяйте мелочам вызывать у вас нервозность и сосредоточьтесь на важных задачах. Используйте свои ораторские способности и обаяние, чтобы избежать конфликтов на работе. Будьте осторожны с финансами и откажитесь от крупных трат.
Сегодня Тельцы смогут найти особый подход к многим людям. Запланируйте важные переговоры — вам удастся прийти к общему решению. Интуиция подскажет, как увеличить доходы, ей можно смело доверить свои финансы. Проявите инициативу в личных и семейных вопросах, близкие ждут вашего решительного шага. Особенно это касается Тельцов-мужчин.
День Близнецов будет насыщен событиями, хотите вы этого или нет. Не тратьте время на размышления о прошлом, оно уже не изменится, лучше включайтесь в поток дел, чтобы ничего не пропустить. Уделите внимание себе, займитесь спортом, особенно на свежем воздухе. Вам на многое хватит времени благодаря небывалой продуктивности. Можете составить компанию другу — вместе проще и веселее.
Ракам полезно проявить инициативу в делах, пусть это для них и непривычно. Там, где другим не удалось добиться успеха, у вас все получится. Смелые и нестандартные идеи будут востребованы, поможет ваш творческий подход. Встречи с влиятельными людьми пройдут успешно, ваше обаяние сыграет важную роль, так что готовьтесь к ним основательно.
Окружающие могут предъявлять ко Львам повышенные требования и критиковать по мелочам, но это лишь способ привлечь внимание. Обратите внимание на знаки внимания, скрывающиеся за критикой. Именно в них лежит ключ для общения практически со всеми в дальнейшем. Избегайте вложений в сомнительные проекты — ваше чутье может вас подвести.
Сегодня Дев ждет благоприятный день для обучения, посещения мастер-классов и освоения новых навыков. Возможно, вам предложат новую работу или сотрудничество. Не спешите с ответом — райские обещания могут оказаться обманом. Будет полезно разложить все по полочкам и выведать всю информацию, какую вы только сможете найти.
Многие будут пытаться вмешаться в жизнь Весов, предлагая помощь. Постарайтесь вежливо отказаться от нее, так как это может привести к недопониманию и даже неприятным и затяжным конфликтам. Куда проще и более безболезненно сегодня будет решить все дела самостоятельно. Избегайте фамильярности, чтобы не создать неверное впечатление о себе.
Скорпионам рекомендуют не торопиться с решениями. Утро принесет множество идей и планов, но не все они окажутся хорошими, поэтому стоит выстроить стратегию. Прежде чем действовать, тщательно обдумайте свои шаги и посоветуйтесь с опытными людьми. Вторая половина дня будет более удачной и порадует приятными сюрпризами.
С малознакомыми людьми Стрельцам лучше не вступать в разговоры — они могут провоцировать вас на ненужные слова или действия, возможно, это мошенники. Вопросы бизнеса и финансов обсуждайте во второй половине дня, когда будете менее напряжены. Вечером и вовсе напряжение спадет на нет, сможете хорошо отдохнуть и перезагрузить голову.
Начало дня Козерогов будет приятным. У вас появится возможность отдохнуть и восстановить силы, заняться интересным хобби. Ожидайте неожиданных визитов старых друзей и, возможно, подарков или денежных поступлений. Не стоит сердиться из-за мелочей и вспоминать старые проблемы. Работа сегодня проходит по принципу «в лес не убежит». Вы можете позволить себе роскошь отложить некоторые дела на потом.
Удачный день для важных встреч у Водолеев — вы сможете произвести хорошее впечатление на людей любого ранга и статуса. Возможны выгодные сделки, которые впоследствии принесут прибыль или же просто интересные знакомства разного характера. В личных делах прислушивайтесь к своей интуиции — она не подведет и подскажет, когда сделать шаг и какой.
Сегодня Рыбам придется заниматься чужими делами, что, однако, пойдет вам на пользу и поможет научиться чему-то новому. В будущем этот опыт обязательно пригодиться уже в решениях своих задач. Вероятны интересные знакомства с романтическим продолжением. Также не исключены хорошие новости издалека, передает «Российская газета».