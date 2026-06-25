Названы самые «ленивые» и самые трудолюбивые города России

Российскую молодежь перестала привлекать «удаленка» — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Если раньше это было преимуществом для 40% россиян младше 35 лет, то в 2026 году их доля снизилась до 25%. Причем, чем выше уровень дохода, тем ниже стремление работать из дома.