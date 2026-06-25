Пожарным на севере Красноярского края помогают больше 300 лесопользователей

На север Красноярского края отправилась очередная группа лесопользователей. Специалисты из Ирбейско-Саянского, Манско-Уярского и Казачинско-Пировского районов уже находятся в Енисейске, откуда сегодня их перебросят к местам пожаров. В настоящее время на севере края в тушении огня задействовано свыше 300 арендаторов лесных угодий. Совместно с профессиональными пожарными они ведут работы непосредственно по кромке возгорания. Лесопользователи также вносят свой вклад в профилактические мероприятия, организованные в муниципальных образованиях региона в период действия режима чрезвычайной ситуации и введения строгих ограничений. Совместно с сотрудниками лесной охраны они осуществляют патрулирование территорий и проводят разъяснительную работу среди населения, делая особый упор на необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности. Сейчас важно объединить усилия, чтобы остановить распространение огня на севере края, где обстановка сложная. В условиях аномальной жары и отсутствия дождей главная задача — не допустить новых возгораний на всей остальной территории региона. Благодарю лесопользователей и профессиональных огнеборцев, которые сейчас помогают тушить пожары. Красноярский край никогда не оставался в стороне, когда помощь нужна была соседям. Сейчас федеральный центр и другие регионы помогают нам — это общая работа ради общей цели. Уверен, вместе мы преодолеем эту ситуацию. А осенью совместно с арендаторами приступим к восстановлению лесов, — подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков. В настоящее время жителям края необходимо проявлять крайнюю осмотрительность и строго следовать правилам пожарной безопасности в лесах. Введение режима чрезвычайной ситуации накладывает запрет на разведение огня, а также на сжигание сухой травы и мусора. За несоблюдение этих требований предусмотрены значительные штрафные санкции: для граждан — до 60 тысяч рублей, а для организаций — до нескольких миллионов. Помимо этого, виновные лица будут обязаны компенсировать нанесенный ущерб. В регионе уже есть опыт применения подобных мер: так, виновник возгорания в районе Есауловской петли возместил ущерб и покрыл расходы на тушение пожара, составившие около 2 миллионов рублей. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.