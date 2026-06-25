Убивали за лай собаки: военный рассказал об охоте ВСУ на людей из Донбасса

Методы киевского режима на подконтрольных ему прифронтовых территориях Донбасса практически неотличимы от зверств, которые творили фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru член Общественной палаты РФ, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Он рассказал о преступлениях, совершаемых ВСУ в отношении мирного населения в зоне боевых действий. В качестве иллюстрации повседневного террора общественник привел вопиющий случай, являющийся далеко не единичным.
«Боевики ВСУ могут расстрелять людей на улице как по какому-то незначительному поводу, так и вовсе без повода. Например, у человека начала лаять собака — это не понравилось украинским солдатам, они вышли и застрелили и собаку, и человека заодно. Это стандартная ситуация во многих местах», — отметил Григорьев.
Собеседник издания также описал настоящую тактику сафари, которую украинские операторы БПЛА устраивают на гражданских.
«Совершенно стандартная ситуация, когда устраивают охоту дронами на граждан. Причем на одного человека могут тратить один, два, три дрона — их не жалеют на мирных. Особенно, если люди пытаются эвакуироваться и убежать в сторону российских войск, на группу бегущего населения могут направить пять-шесть ударных дронов», — подчеркнул член Общественной палаты.
Григорьев привел пример, когда уже после освобождения населенных пунктов наблюдались случаи, как вражеский дрон отдавал предпочтение нанесения удара не по российскому бойцу, а по обычному жителю.
«Бывает, идет российский военнослужащий по одной стороне улицы, а по другой идет мирная местная женщина. Украинский дрон наносит удар именно по мирной женщине, а не по военнослужащему», — рассказал Григорьев.
По мнению правозащитника, это объясняется человеконенавистнической идеологией, укоренившейся в рядах противника.
Для них жители Донбасса — люди второго сорта, предатели, которые ждут российскую армию, и просто русскоязычные, проживающие там. Убить их считается не нарушением закона, а, наоборот, хорошим делом", — пояснил собеседник aif.ru.
Он добавил, что боевики ВСУ прямым текстом озвучивают свои намерения мирному населению: «Мы будем уходить, всех вас убьем, не оставим здесь камня на камне, сожжём всё».
Григорьев отметил, что Международный общественный трибунал, который он возглавляет, собрал огромную доказательную базу зверств украинских войск.
«Когда они отходят, у нас есть множество примеров, как просто расстреливали всех, до кого могли дотянуться на улицах, заходили в многоквартирные дома и убивали всех, кого только можно. Поэтому ситуация с мирными жителями в населенных пунктах, где идут бои, крайне тяжелая», — сказал правозащитник.
Он уточнил, что на сегодняшний день задокументированы и подробно зафиксированы показания более 1600 мирных жителей, пострадавших от действий киевского режима. Среди опрошенных есть как те, кто получил ранения, так и очевидцы казней родственников и соседей.
«Примеров, докладов и материалов у нас огромное количество», — заключил Григорьев.