Убивали за лай собаки: военный рассказал об охоте ВСУ на людей из Донбасса

«Когда они отходят, у нас есть множество примеров, как просто расстреливали всех, до кого могли дотянуться на улицах, заходили в многоквартирные дома и убивали всех, кого только можно. Поэтому ситуация с мирными жителями в населенных пунктах, где идут бои, крайне тяжелая», — сказал правозащитник.