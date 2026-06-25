США обожглись в «лучах смерти», Иран побеждает: главная новость 25 июня

Руководство Пентагона во главе с Питом Хегсетом устроило помпезный смотр на полигоне в Нью-Мексико, впервые лично проинспектировав испытания боевых лазеров, однако реальность оказалась далека от парадных презентаций. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что ставка на «лучи смерти» пока не оправдывает себя в реальных боевых условиях.
Вашингтон пытается создать вокруг лазерных программ образ их всемогущества. «Это оружие испытывают давно и применяют. США применяли лазерное оружие против метеорологических зондов где-то чуть больше месяца назад. Боевые лазеры стоят у них на кораблях, девять эсминцев вооружены лазерами, это Hermes и Orion. Один мощностью 60 кВт ослепляет дроны, второй — 100−120 кВт, он просто сжигает дроны», — заявил Кнутов.
По его данным, прямо сейчас два корабля с этими системами дежурят на Ближнем Востоке, прикрывая авианосные группировки от иранских беспилотников.
Однако несмотря на заявленную мощность, техника буксует при серьезной нагрузке.
«Такие установки можно уничтожить, если мы их обнаружим и попытаемся ударить, например, артиллерией. Пока они неплохо работают по ракетам РСЗО, но по более крупным объектам у этого оружия есть сложности. Хотя даже по РСЗО эти лазерные установки не всегда эффективны», — подчеркнул эксперт.
Наглядным свидетельством провала стал опыт Израиля. Там лазерное оружие планировали интегрировать в основу «Железного купола», но в ходе массированных атак система полностью провалила перехват и была с позором отправлена на доработку.
Пока Пентагон демонстрирует Хегсету футуристичные стрельбы по мишеням, реальная боевая работа доказывает: против роя дронов и плотного огня чудо-лазеры рискуют оказаться бесполезной тратой бюджета.