В Чегдомыне торжественно открыли «Аллею Славы»

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района торжественно открыли «Аллею Славы». Это одна из первых общественных территорий в Хабаровском крае, благоустройство которой завершилось в 2026 году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общий бюджет составил почти 5 млн рублей, из них федеральные средства — 2,5 млн, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.