В Чегдомыне торжественно открыли «Аллею Славы»

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района торжественно открыли «Аллею Славы». Это одна из первых общественных территорий в Хабаровском крае, благоустройство которой завершилось в 2026 году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общий бюджет составил почти 5 млн рублей, из них федеральные средства — 2,5 млн, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Работы велись с мая и полностью выполнены. Общая площадь обновленного общественного пространства составляет 775 квадратных метров. Центральным элементом обновленной аллеи стало обустройство мемориала “Вечный огонь”, который придал особую торжественность и значимость», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории спилили аварийные деревья и высадили новые зеленые насаждения, полностью заменили систему уличного освещения. Особое внимание уделили доступности среды, обустроив новые пешеходные связи из тротуарной плитки и современный пандус для маломобильных групп населения.
«Основная цель благоустройства — сохранение для будущих поколений памяти о героизме защитников Отечества. Теперь на обновленной территории появится возможность проводить патриотические мероприятия, уроки мужества и встречи с ветеранами», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
Напомним, территория «Аллея Славы» была благоустроена по итогам Всероссийского голосования, прошедшего в 2025 году. Свой выбор в пользу этой территории сделали более 1000 жителей.
Всего с 2019 года по федеральному проекту в Чегдомыне благоустроено 26 общественных территорий.
Отметим, что в 2026 году в 52 населенных пунктах Хабаровского края будет благоустроено 63 общественные территории. Из них двенадцать памятных мест будут посвящены героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.