В микрорайоне Шинников временно изменятся маршруты трех автобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июня по 8 июля в микрорайоне Шинников будут действовать временные изменения в схемах движения автобусных маршрутов № 9, 56 и 90. Корректировки связаны с реконструкцией участка тепловой сети на улице Тамбовской.
На период проведения работ из маршрутов будет исключен участок дороги от дома № 31/1 по улице Тамбовской до пересечения с улицей Борисевича. Также временно не будет обслуживаться остановка «2-я Шинная улица» в направлении улицы Тамбовской.
Вместо нее пассажиры смогут воспользоваться остановками «Северная» (только в сторону города), «Автостоянка ВДВ» и «4-я Шинная улица».
Маршрут № 56 в сторону Шинного кладбища будет следовать с улицы Шевченко по улице 4-я Шинная, затем по улице Борисевича с дальнейшим возвращением на привычную схему движения. В обратном направлении автобус после проезда по микрорайону Шинников также будет выезжать на улицу 4-я Шинная и далее следовать по своему маршруту.
Автобусы маршрутов № 9 и № 90 в направлении Верхней Базаихи будут двигаться через микрорайон Шинников по улице 4-я Шинная.