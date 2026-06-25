В микрорайоне Шинников временно изменятся маршруты трех автобусов

Маршрут № 56 в сторону Шинного кладбища будет следовать с улицы Шевченко по улице 4-я Шинная, затем по улице Борисевича с дальнейшим возвращением на привычную схему движения. В обратном направлении автобус после проезда по микрорайону Шинников также будет выезжать на улицу 4-я Шинная и далее следовать по своему маршруту.