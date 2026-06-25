В Омской области после обработки газом допустили к продаже узбекские нектарины

В Омской области к продаже допущены более четырёх тонн нектаринов из Республики Узбекистан после обработки газом. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Карантинный вредитель — восточная плодожорка — был выявлен при досмотре двух партий фруктов, поступивших 15 и 18 июня 2026 года. Общий объём заражённой продукции превысил четыре тонны.
В соответствии с требованиями законодательства было принято решение об обеззараживании груза методом фумигации — обработки газообразными веществами, уничтожающими вредителей на всех стадиях развития.
После повторных лабораторных исследований специалисты подтвердили отсутствие карантинных объектов. После этого партия была допущена к продаже на территории региона.