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В Омской области после обработки газом допустили к продаже узбекские нектарины

Партию фруктов с выявленным карантинным вредителем обеззаразили методом фумигации, после чего продукцию разрешили к продаже.

Источник: Om1 Омск

В Омской области к продаже допущены более четырёх тонн нектаринов из Республики Узбекистан после обработки газом. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Карантинный вредитель — восточная плодожорка — был выявлен при досмотре двух партий фруктов, поступивших 15 и 18 июня 2026 года. Общий объём заражённой продукции превысил четыре тонны.

В соответствии с требованиями законодательства было принято решение об обеззараживании груза методом фумигации — обработки газообразными веществами, уничтожающими вредителей на всех стадиях развития.

После повторных лабораторных исследований специалисты подтвердили отсутствие карантинных объектов. После этого партия была допущена к продаже на территории региона.