Минобрнауки установило перечень документов для поступающих в вузы по квоте

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ установило перечень документов для поступления в вуз в пределах отдельной квоты в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
На места в пределах отдельной квоты могут претендовать Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО, их дети и вдовы (вдовцы), дети участников боевых действий в других государствах или на территории Российской Федерации, а также дети погибших от COVID-19 медицинских работников.
Согласно пункту 33 рекомендаций, поступающие могут представить документы, подтверждающие право на квоту, не позднее дня завершения приема документов — до 25 июля включительно при основном приеме, до 21 августа — при дополнительном. Справки выдаются в различных ведомствах: Минобороны, МВД, Следственном комитете, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС и других.