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ДК «Маклаковский» в Лесосибирске реконструируют в 2026—2027 годах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дом культуры «Маклаковский» в Лесосибирске планируют реконструировать в 2026—2027 годах после обновления ПСД и выделения дополнительных средств.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дом культуры «Маклаковский» в Лесосибирске планируют реконструировать в 2026—2027 годах после обновления ПСД и выделения дополнительных средств.

Вопрос восстановления ДК прозвучал во время прямой линии с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Министр культуры края Аркадий Зинов сообщил, что держит ситуацию на контроле.

Работы в здании начинали несколько лет назад, однако ближе к завершению там произошел серьезный пожар. Он уничтожил все, что уже было сделано.

В прошлом году при поддержке краевого правительства и министерства культуры выделили средства на корректировку проектно-сметной документации и проведение работ. После обновления проекта потребовалось дополнительное финансирование на реконструкцию, закупку оборудования и благоустройство территории.

По поручению губернатора необходимые средства предусмотрели по госпрограмме «Развитие культуры». Это позволит выполнить основные работы в течение 2026−2027 годов.