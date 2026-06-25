Мать военного получила 1 млн рублей после травмы на ж/д в Новосибирске

Прокуратура подала иск к ОАО «РЖД» с требованием возместить утраченный заработок, расходы на лечение и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с компании в пользу женщины более 1 миллиона рублей. После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проследит за его исполнением.