В Якутии в федеральном вузе создают новые программы СПО в сфере IT

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Новые программы среднего профессионального образования (СПО) в сферах программного обеспечения (ПО) и информационных систем появятся в 2026—2027 учебном году в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В колледже инфраструктурных технологий СВФУ появились новые программы СПО. Программы готовят специалистов по технической поддержке информационных систем, администраторов баз данных, инженеров по сопровождению ПО, тестировщиков игр и специалистов служб технической поддержки. Всего созданы 105 бюджетных и 75 платных мест», — сообщили в вузе.
Там пояснили, что IT-отрасль является одной из ключевых в Якутии. «Правительство республики делает ставку на развитие IT-инфраструктуры, цифровизацию госуслуг и предприятий, а значит, количество рабочих мест будет расти. К примеру, средняя зарплата специалиста по эксплуатации информационных систем на рынке — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, Мединститут СВФУ открывает в предстоящем учебном году программу СПО «Лечебное дело». Всего созданы 30 бюджетных мест. «Медицинские работники востребованы в Якутии, программа направлена на подготовку специалистов среднего звена — фельдшеров для работы в системе здравоохранения, — уточнили в университете. — Выпускники будут готовы к работе в фельдшерско-акушерских пунктах, на скорой помощи, в поликлиниках и стационарах. Зарплата фельдшера в 2025 году составила от 120 тыс. рублей в месяц, также в регионе действуют программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”.
Приемная кампания.
Приемная кампания в СВФУ стартовала 20 июня. На 2026−2027 учебный год в вузе выделены 4 120 бюджетных мест, из них на программы бакалавриата и специалитета — 2 987 мест, на программы среднего профессионального образования — 355 мест.
Подать документы для поступления абитуриенты могут онлайн через госуслуги, также организована работа единого окна приема документов, отборочных комиссий институтов и факультетов, кол-центра и консультационных точек.
Отмечается, что наибольший интерес у абитуриентов к программам Медицинского института и к программам технической направленности.
СВФУ — многоотраслевой вуз в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Якутии и Чукотском автономном округе. Там обучаются свыше 19 тыс. человек.