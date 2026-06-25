В Якутии в федеральном вузе создают новые программы СПО в сфере IT

Кроме того, Мединститут СВФУ открывает в предстоящем учебном году программу СПО «Лечебное дело». Всего созданы 30 бюджетных мест. «Медицинские работники востребованы в Якутии, программа направлена на подготовку специалистов среднего звена — фельдшеров для работы в системе здравоохранения, — уточнили в университете. — Выпускники будут готовы к работе в фельдшерско-акушерских пунктах, на скорой помощи, в поликлиниках и стационарах. Зарплата фельдшера в 2025 году составила от 120 тыс. рублей в месяц, также в регионе действуют программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”.