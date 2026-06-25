новый министр, ливни и лесные пожары

В среду, 24 июня, и наступившим утром четверга информационная повестка Красноярского края пополнилась важными событиями. Регион готовится встречать грозы после изнурительной жары, осложняющей пожароопасную обстановку, губернатор назначил нового руководителя тарифного ведомства, а школьники получили долгожданные результаты по одному из госэкзаменов. Главные новости дня читайте в обзоре krsk.aif.ru.
Погода в Красноярском крае 25 июня: на смену жаре идут ливни.
Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют резкое изменение метеоусловий. В четверг и пятницу центральные и южные округа накроют ливни с грозами, местами выпадет крупный град, а ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха пока остается высокой — термометры покажут плюс 35 градусов.
В Красноярске 25 июня пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, ночью похолодает до плюс 17. Северо-западный ветер подует со скоростью 5−10 метров в секунду.
Что известно о лесных пожарах в Красноярском крае 25 июня.
Жаркая погода усложняет ситуацию в лесах региона. За сутки огонь прошел еще 16 тысяч гектаров, общая площадь возгораний достигла 208,2 тысячи гектаров.
Утром 24 июня сотрудники Лесопожарного центра зафиксировали 93 действующих очага. Основная часть пожаров находится на севере территории. Самая сложная обстановка сохраняется в Енисейском округе: там пламя охватило более 188 тысяч гектаров тайги.
На севере края сегодня сосредоточена лесопожарная группировка свыше 1,9 тыс. человек. Помимо специалистов Лесопожарного центра, в тушении задействованы межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии.
Спасатели постоянно следят за ситуацией и подчеркивают: населенным пунктам ничего не угрожает.
Назначен новый министр тарифной политики Красноярского края — прошлый в СИЗО.
Губернатор Михаил Котюков назначил Романа Дубровского новым министром тарифной политики края. Глава региона поручил руководителю ведомства соблюдать баланс между качеством жизни красноярцев и устойчивостью предприятий. Губернатор подчеркнул, что властям необходимо экономически обосновывать каждое решение, понятно объяснять свои действия бизнесу и гражданам, а также заранее выстраивать работу с ресурсоснабжающими организациями.
Роман Дубровский родился в Красноярске, окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». В системе тарифного регулирования он трудится почти 30 лет. Свой профессиональный путь он начал специалистом отдела ценообразования Региональной энергетической комиссии, а в январе 2024 года занял кресло заместителя министра.
Прежний руководитель министерства Александр Ананьев сейчас находится в СИЗО. Правоохранители расследуют уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что в августе 2022 года Ананьев, работая министром промышленности, энергетики и ЖКХ, договорился получить 10 миллионов рублей от представителя энергетической компании. В ноябре того же года он забрал первую часть суммы на парковке красноярского торгового комплекса.
Возвращение горячей воды в Красноярске: где завершились испытания СГК.
Специалисты Сибирской генерирующей компании завершили десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1. Горячая вода уже вернулась в квартиры жителей Ленинского, Кировского, а также части Свердловского и Советского районов.
Следующий этап проверок пройдет на сетях ТЭЦ-3. Энергетики запланировали отключения на десять дней, начиная с 13 июля. Воды временно не будет в части Центрального района, включая микрорайон Покровский. Ограничения также коснутся Зеленой Рощи, Северного и Взлетки.
Последние новости о семье Усольцевых 25 июня.
Семья Усольцевых, до сих пор не найдена. Журналисты нашли свидетелей, которые последними видели пропавших. Местные пенсионеры Виктор и Лидия К. рассказали, около 11 часов в поселке остановилась «Шкода».
Из автомобиля вышли мужчина, женщина и девочка, а также выпрыгнула маленькая собачка. Семья была одета очень легко по погоде: мужчина и женщина — в шортах и бриджах, без каких-либо вещей или палок в руках. Девочка вышла с маленьким рюкзачком за плечами. У мужчины тоже был небольшой рюкзак.
Как рассказала Лидия, отец взял дочь за руку, семья закрыла машину и скрылась за забором участка с юртой.
Как журналисты aif.ru повторили путь Усольцевых и чем это обернулось — читайте в статье.
Результаты ЕГЭ в Красноярском крае: стобалльники по физике и обществознанию.
Министерство образования края подвело итоги единых госэкзаменов по физике и обществознанию. Высший балл получили еще 13 выпускников. Теперь в регионе насчитывается 88 стобалльников по разным дисциплинам.
Физику сдавали 2416 школьников, максимальный результат показали 12 человек — это втрое больше прошлогодних цифр. Отличные знания продемонстрировали учащиеся из Красноярска, Ачинска, Железногорска и Шарыпова, среди них семеро воспитанников физматшколы СФУ.
Экзамен по обществознанию написали более 5 тысяч человек. Высший балл получила только Моника Мкоян из красноярской школы № 149. Ради участия в олимпиадах девушка перешла на домашнее обучение в феврале.
Примечательно, что максимальный результат по этому предмету в крае никто не получал с 2023 года.
С 22 июня у школьников стартовал резервный этап испытаний. Восьмого и девятого июля выпускники смогут пересдать любые предметы. Окончательные итоги экзаменационной кампании эксперты подведут к 23 июля.