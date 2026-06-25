Бросаются в подвалы: окруженные боевики Константиновки пошли на страшное

Точная численность попавших в ловушку сил колеблется. Матвийчук допустил, что в окружении остаются не более полутора-двух тысяч человек. При этом шансы на прорыв этого изолированного гарнизона эксперт считает минимальными. Развязка ожидается в самое ближайшее время.