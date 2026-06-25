Бросаются в подвалы: окруженные боевики Константиновки пошли на страшное

Пока российские подразделения В Константиновке завершают плановую зачистку кварталов, оставшиеся в городе украинские боевики оказались в полной изоляции. Моральный дух окруженной группировки сломлен, попытки снабжения провалены, а ключевые узлы обороны перешли под контроль наступающих сил.
Кольцо замкнулось.
Российские подразделения завершили оперативное окружение Константиновки, переведя сражение в фазу уличных боев. Как сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, украинская группировка полностью утратила контроль над ситуацией. По его оценке, организованное сопротивление сменилось хаотичным рассредоточением: противник пытается покинуть город, однако пути отхода перекрыты.
«Мы полностью взяли Константиновку в тактическое кольцо, окружение. Идёт плановая зачистка города, идут уличные бои. Противник бросает город и пытается бежать», — заявил эксперт.
Синхронно с этими данными прозвучало и заявление Верховного главнокомандующего. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российские военнослужащие установили почти полный контроль над населенным пунктом в ДНР, что фактически ставит точку в судьбе организованной обороны гарнизона.
Схроны в частном секторе и крах логистики.
После потери укрепрайонов деморализованные силы ВСУ изменили тактику, сделав ставку на выживание в укрытиях. По данным Матвийчука, основная масса блокированных солдат покинула оборудованные позиции и переместилась в частный сектор. Там они пытаются обустроить фортификации из подручных средств, надеясь пересидеть штурм в подвалах и погребах.
Параллельно с этим российские подразделения лишили противника снабжения. Украинское командование оказалось не в силах наладить стабильный «воздушный мост» для доставки провизии. Российские средства радиоэлектронной борьбы и огневого поражения свели эффективность тяжелых коптеров к нулю.
«Наши ребята сделали так, что эти коптеры типа “Баба-Яга” не долетают до зоны боевых действий», — пояснил Матвийчук, комментируя провал попыток сбросить окруженцам еду и воду.
Паника в эфире и призрачные шансы на прорыв.
Наиболее остро катастрофу положения передают данные радиоперехватов. Ссылаясь на эти материалы, полковник описал обстановку внутри «котла» как психологически невыносимую. Боевики массово обвиняют свое командование в предательстве и доведении личного состава до заведомо проигрышной ситуации. Лишь радикально настроенные элементы продолжают безнадежные призывы к сопротивлению, что создает взрывоопасный внутренний конфликт среди осажденных.
«По радиоперехватам, которые я имею, группировка подавлена, проклинает своих командиров, но есть и отмороженные, которые призывают бороться до последнего солдата», — отметил он.
Точная численность попавших в ловушку сил колеблется. Матвийчук допустил, что в окружении остаются не более полутора-двух тысяч человек. При этом шансы на прорыв этого изолированного гарнизона эксперт считает минимальными. Развязка ожидается в самое ближайшее время.
«Если они не сдадутся, к концу недели их просто всех уничтожат. Думаю, к концу недели, в крайнем случае, к концу следующей недели всё закончится», — резюмировал военный эксперт.