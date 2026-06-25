У ВСУ вырвали ключ к Донбассу: Краматорск на грани катастрофы, начался хаос

«ВСУ укрепляли Дружковку, пока теряли Константиновку. Туда бежали остатки гарнизона. Из значимых объектов там находится железная дорога, которая ведет на Краматорск, она является одним из логистических путей в этот город. От Дружковки до Краматорска по прямой около 14 км, это очень короткое расстояние», — сказал Гагин.