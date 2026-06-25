У ВСУ вырвали ключ к Донбассу: Краматорск на грани катастрофы, начался хаос

В Дружковке расположен один из наиболее значимых объектов для обеспечения группировки ВСУ в Краматорске — железнодорожный узел. О боях за Дружковку подробнее эксклюзивно для aif.ru рассказал военно-политический аналитик Ян Гагин.
Украинские боевики отступают из Константиновки в Дружковку, пишут военные каналы. Эту же информацию aif.ru подтвердил военно-политический аналитик Ян Гагин.
«ВСУ укрепляли Дружковку, пока теряли Константиновку. Туда бежали остатки гарнизона. Из значимых объектов там находится железная дорога, которая ведет на Краматорск, она является одним из логистических путей в этот город. От Дружковки до Краматорска по прямой около 14 км, это очень короткое расстояние», — сказал Гагин.
Эксперт подчеркнул, что после взятия Дружковки будет открыта прямая дорога на Краматорск.
«Дальше ничего нет. То есть, Константиновка и Дружковка — это ключи к Краматорску», — добавил собеседник aif.ru.
В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны.