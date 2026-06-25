Новости Красноярского края 25 июня: новый министр, ливни и лесные пожары

Из автомобиля вышли мужчина, женщина и девочка, а также выпрыгнула маленькая собачка. Семья была одета очень легко по погоде: мужчина и женщина — в шортах и бриджах, без каких-либо вещей или палок в руках. Девочка вышла с маленьким рюкзачком за плечами. У мужчины тоже был небольшой рюкзак.