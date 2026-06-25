В Иркутске планируют ликвидировать техногенное озеро с 156,62 кубометрами гудрона

Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Приангарья, объект образовался вследствие хоздеятельности неустановленных промышленных предприятий. Речь идёт о техногенном озере на площади 0,11 га. В его состав входит 156,62 кубометров гудрона и 478,6 кубометров ТКО. В ходе экспертизы степень влияния установленной свалки на экологическую безопасность региона оценивается как высокая (6,3 балла).