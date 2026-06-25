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В Иркутске планируют ликвидировать техногенное озеро с 156,62 кубометрами гудрона

Объект образовался в результате деятельности неустановленных промышленных предприятий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 июня. В Иркутске в рамках федерального проект «Генеральная уборка» планируют ликвидировать загрязняющий объект, известный как яма «Озеро с гудроном». Для этих целей региональное министерство готовит заявку на федеральное финансирование.

Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Приангарья, объект образовался вследствие хоздеятельности неустановленных промышленных предприятий. Речь идёт о техногенном озере на площади 0,11 га. В его состав входит 156,62 кубометров гудрона и 478,6 кубометров ТКО. В ходе экспертизы степень влияния установленной свалки на экологическую безопасность региона оценивается как высокая (6,3 балла).

«В настоящий момент разработан проект. Проектная документация проходит государственную экологическую экспертизу», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Нестеров.

После завершения проектных процедур планируют приступить к засыпке объекта и рекультивации ямы. Для начала ликвидации также необходимо положительное заключение экологической экспертизы и подтверждения достоверности сметной стоимости работ.

Ранее агентство рассказывало, что в областном центре разрабатывают проект по ликвидации гальванического хранилища ПО «Восток». Площадь загрязненного участка составила 700 кв. метров.