В Новосибирске проверят все праворульные автомобили

Изучение затронет уже эксплуатируемые машины, а также вопросы их ввоза и дальнейшего использования. По итогам ведомства представят предложения по регулированию оборота праворульных авто. Ожидается, что изменения будут готовы до 2028 года.
Праворульные автомобили особенно популярны в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе в Новосибирской области. В ведомствах подчёркивают: задача — не запретить, а оценить и минимизировать риски, связанные с их эксплуатацией.
Ранее сообщалось, что в СГУГиТ создали цифровой двойник вуза с голосовым помощником для абитуриентов и их родителей.