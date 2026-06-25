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В Новосибирске проверят все праворульные автомобили

Минтранс, МВД и Минпромторг начали масштабное исследование использования праворульных машин в Новосибирской области и других регионах России. Цель — оценить риски таких автомобилей и предложить меры для повышения безопасности на дорогах.

Источник: Сиб.фм

Изучение затронет уже эксплуатируемые машины, а также вопросы их ввоза и дальнейшего использования. По итогам ведомства представят предложения по регулированию оборота праворульных авто. Ожидается, что изменения будут готовы до 2028 года.

Праворульные автомобили особенно популярны в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе в Новосибирской области. В ведомствах подчёркивают: задача — не запретить, а оценить и минимизировать риски, связанные с их эксплуатацией.

Ранее сообщалось, что в СГУГиТ создали цифровой двойник вуза с голосовым помощником для абитуриентов и их родителей.