Почему карагандинцам запретили ходить в леса

В Карагандинской области введен временный запрет на посещение лесов. Причиной стали 35-градусная жара, держащаяся в регионе уже вторую неделю, и крайне высокий риск возникновения природных пожаров.
Под запрет попали:
Пребывание людей на территории государственного лесного фонда.
Въезд любого транспорта.
Проведение строительных работ.
Отдых большими компаниями.
Ночевки в палатках.
Фермерам также рекомендовали временно отказаться от сенокоса. Специалисты отмечают, что чаще всего лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или неисправностей транспорта. В условиях сильной жары вероятность возгораний значительно возрастает.
Особое внимание уделяется территории национального парка Каркаралинска, где в предыдущие годы пожары охватывали десятки тысяч гектаров леса, а борьба с ними продолжалась неделями. Тогда не обошлось без погибших.
Инженер Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Темирлан Елюбаев сообщил, что в регионе установлен пятый, максимальный класс пожарной опасности:
«На сегодняшний день класс пожарной опасности пятый — это очень высокий. По учреждению издан приказ о запрете пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда. Инспекторы лесной охраны будут проводить рейдовые мероприятия по недопущению лесных пожаров. Также будут проводиться профилактические беседы с отдыхающими о запрете пребывания, о разведении костров и мангалов», — заявил Темирлан Елюбаев.
Инспекторы уже проводят рейды и разъясняют жителям действующие ограничения. Однако, пока неизвестно, до какого времени они сохранятся — это будет зависеть от погодных условий.