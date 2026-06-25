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Почему карагандинцам запретили ходить в леса

В Карагандинской области ввели запрет на посещение лесов из-за высокого риска пожаров. Ограничения будут действовать до изменения погоды, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

В Карагандинской области введен временный запрет на посещение лесов. Причиной стали 35-градусная жара, держащаяся в регионе уже вторую неделю, и крайне высокий риск возникновения природных пожаров.

Под запрет попали:

  • Пребывание людей на территории государственного лесного фонда.

  • Въезд любого транспорта.

  • Проведение строительных работ.

  • Отдых большими компаниями.

  • Ночевки в палатках.

Фермерам также рекомендовали временно отказаться от сенокоса. Специалисты отмечают, что чаще всего лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или неисправностей транспорта. В условиях сильной жары вероятность возгораний значительно возрастает.

Особое внимание уделяется территории национального парка Каркаралинска, где в предыдущие годы пожары охватывали десятки тысяч гектаров леса, а борьба с ними продолжалась неделями. Тогда не обошлось без погибших.

Инженер Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Темирлан Елюбаев сообщил, что в регионе установлен пятый, максимальный класс пожарной опасности:

«На сегодняшний день класс пожарной опасности пятый — это очень высокий. По учреждению издан приказ о запрете пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда. Инспекторы лесной охраны будут проводить рейдовые мероприятия по недопущению лесных пожаров. Также будут проводиться профилактические беседы с отдыхающими о запрете пребывания, о разведении костров и мангалов», — заявил Темирлан Елюбаев.

Инспекторы уже проводят рейды и разъясняют жителям действующие ограничения. Однако, пока неизвестно, до какого времени они сохранятся — это будет зависеть от погодных условий.