Почему карагандинцам запретили ходить в леса

«На сегодняшний день класс пожарной опасности пятый — это очень высокий. По учреждению издан приказ о запрете пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда. Инспекторы лесной охраны будут проводить рейдовые мероприятия по недопущению лесных пожаров. Также будут проводиться профилактические беседы с отдыхающими о запрете пребывания, о разведении костров и мангалов», — заявил Темирлан Елюбаев.